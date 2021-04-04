04 Nisan 2021, Pazar
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Salı günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeden Karadeniz ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında on bir oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalıştı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Denis Alibec ve Anton Maglica ise takımla birlikte çalıştırlar. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından havayolu ile Trabzon'a gidecek.
Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'da hazırlıklar Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam ediyor.
Hes Kablo Kayserispor ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Salı günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeden Karadeniz ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında on bir oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalıştı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Denis Alibec ve Anton Maglica ise takımla birlikte çalıştırlar. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından havayolu ile Trabzon'a gidecek.
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