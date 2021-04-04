04 Nisan 2021, Pazar

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Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor Trabzonspor'a hazırlanıyor!
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 33. haftasında ile karşılaşacak 'da hazırlıklar yönetiminde devam ediyor.

ligin 33.haftasında deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
ekiplerinden , Salı günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynadığı maçının ardından ara vermeden ekibi Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Göztepe maçında on bir oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise topla çalıştı. Teknik Direktör nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlıkları bulunan ve ise takımla birlikte çalıştırlar. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanın ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından havayolu ile 'a gidecek.
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