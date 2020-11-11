11 Kasım 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

ekiplerinden Hes Kablo ile anlaşan teknik direktör , takımla ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, idmandan önce takımla kısa bir konuşma yaptı.

Lig hazırlıklarına Kadir Has tesislerinde devam eden sarı-kırmızılı takımda hafta içinde anlaşma sağlanan Teknik Direktör , takım ile birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Samet Aybaba antrenman öncesinde futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından sarı-kırmızılı takım antrenmana başladı.

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi haberin devamı

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