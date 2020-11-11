Kayserispor'la anlaşan Samet Aybaba ilk antrenmanına çıktı

Hes Kablo Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tokgöz, teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardıkları Samet Aybaba ile 10 Kasım Salı ya da 11 Kasım Çarşamba günü resmi sözleşme imzalayacaklarını söyledi.