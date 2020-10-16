16 Ekim 2020, Cuma

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Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde corona şoku!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

ekiplerinden Hes Kablo , bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. ekibinde testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Hes Kablo 'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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