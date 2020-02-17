Kaysersipor sonunda kazandı!
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olan ve müsabakayı tek golle kazanan Hes Kablo Kayserispor, uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti aldı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 29 hafta sonra deplasmanda kazandı. Ligde oynadığı 22 maçta sadece 3 kez kazanan ve bu maçları 1-0'lık sonuçlar ile elde eden sarı kırmızılılar, uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti. Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan Hes Kablo Kayserispor, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 27.haftasında elde etmişti.
6 Nisan 2019 günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan, o maçı Chery (2) ve Hasan Hüseyin'in golleri ile 3-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı deplasman maçlarında kazanamamıştı. Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 29 hafta sonra deplasmanda kazanan Sarı Kırmızılılar, bu sezon geride kalan 22 haftada deplasmanda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Puan tablosunda 18.sırada bulunan Kayserispor, ligin 22.haftası sonrasında 15 puana erişti.
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