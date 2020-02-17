17 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kaysersipor sonunda kazandı!

Kaysersipor sonunda kazandı!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 22. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olan ve müsabakayı tek golle kazanan , uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti aldı.

, 'de 29 hafta sonra deplasmanda kazandı. Ligde oynadığı 22 maçta sadece 3 kez kazanan ve bu maçları 1-0'lık sonuçlar ile elde eden , uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti. Bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan Hes Kablo Kayserispor, son deplasman galibiyetini geçen sezonun 27.haftasında elde etmişti.

6 Nisan 2019 günü deplasmanda ile karşılaşan, o maçı Chery (2) ve Hasan Hüseyin'in golleri ile 3-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı deplasman maçlarında kazanamamıştı. Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 29 hafta sonra deplasmanda kazanan Sarı Kırmızılılar, bu sezon geride kalan 22 haftada deplasmanda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Puan tablosunda 18.sırada bulunan Kayserispor, ligin 22.haftası sonrasında 15 puana erişti.

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