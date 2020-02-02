02 Şubat 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Robert Prosinecki: Galatasaray galibiyeti hak etti

Prosinecki: Galatasaray galibiyeti hak etti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü , 'in 20. haftasında oynanan maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü , 'de 'a 4-1 yenildikleri maçta rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Galatasaray bizden daha iyiydi. Galatasaray'ın hak ettiğini söyleyebilirim. Fakat bizim için olumlu nokta, ikinci yarıdaki performansımızdır. İkinci yarıda maça ortak olmaya gayret ettik. Bir anlamda ortak da olduk. Bir gol attık ve net fırsatlardan yararlanamadık. Bu önümüzdeki maçlar için umut verdi." diye konuştu.

Robert Prosinecki, bundan sonraki her maçlarının final niteliğinde olacağını anlatarak, "Bugün kaybettik ama artık önemli olan önümüzdeki maçlar. Özellikle içerideki üç maçı kazanıp, deplasmandaki müsabakadan da puan almaya çalışacağız. Kayserispor savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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