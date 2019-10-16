16 Ekim 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da mali kriz

Kayserispor'da mali kriz
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'da futbolcular, döneminden sonra başkanlığa gelen yönetimine alacaklarının ödenmesi için 15 Ekim 2019 tarihine kadar süre vermişti. Futbolcular, bu sözün yerine getirilmemesi nedeniyle dün yapılacak antrenmana çıkmadı.

İstikbal Mobilya 'da kulüp yönetimi paralarını alamadıkları için antrenmana çıkmayan futbolcular için kaynak bulmaya çalışıyor.

3 aydır ücretleri ödenmediği belirtilen futbolcuların en azından 1 aylıklarını hesaplarında görmek istedikleri ifade edildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların salonda fitness çalışıp, ardından tesislerdeki odalarına gittikleri kaydedildi. 'in istifasından sonra başkanlığa getirilen ve yönetim kurulunun kaynak bulmaya çalıştığı öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig'de pazar günü saat 14.00'te 'yı konuk edecek.



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