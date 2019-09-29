Hikmet Karaman: "Bazen yürürken de istifa edeceksin"

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karaman, penaltı pozisyonunda farklı açılardan bakıldığında penaltı olarak görülmediğini, hakeminde 4- 5 dakikaya yakın süreçte anca karar verebildiğini belirtti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Uzatma dakikalarında görülen kırmızı kartlar nedeniyle hakem Alper Ulusoy'a tepki gösteren Karaman, "Penaltıdan sonra tansiyonu düşürmesi gerekir. Pedro Henrique'ye neden kırmızı kart verdiğini sordum? 'Üzürime yürüdü' dedi. Hakemin pozitif tavır göstermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Maçta 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü bulma şanslarının olduğunu; ancak bunu beceremediklerini ifade eden Karaman, Adebayor ve Yasir'in sakatlığından dolayı zorunlu olarak oyuncu değişikliğine gitmelerinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.



Kayserisporlu taraftarın tribünden istifa etmesi yönünde yaptıkları tezahüratlar hatırlatılan Karaman, "İstifa etmek. Bizler ne zaman, ne yapacağımızı biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır. Yürümesi içinde futbol takımının, yeni transferlerin zamana ihtiyacı, oyuncuların uyumluluğu, bazen takımın kötü performans sergilemesi, teknik adamın buna yönelik tavır alması. Bazen yönetimin tavır alması. Bazen yürürken de istifa edeceksin. Bazen iyiyken de istifa edeceksin. Bende yendikten sonra istifa edeyim. Bir de o taraftan bakın" diye konuştu.