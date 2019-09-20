20 Eylül 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor 80 bin forma sattı

Kayserispor 80 bin forma sattı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

İstikbal Mobilya 'a maddi ve manevi destek vermek için düzenlendi. Eski ve yeni yöneticilerin, taraftarların bürokratların, işadamlarının, futbolcuların katıldığı gecede 80 Bin 349 forma satışı gerçekleştirildi.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'nde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, Başkanı Erol Bedir ve yöneticiler, teknik direktör ve futbolcular, daha çok forma satışı ve SMS atılması için destek istedi.

Yaklaşık 3 saat süren canlı yayında Kayserili işadamları, bürokratlar, milletvekilleri, eski ve yeni yöneticiler forma aldı. Tanesi 100 TL'den 80 bin 349 forma satılırken, adeti 10 TL'den olmak üzere 10 bin 174 SMS atıldı.

En çok formayı alan kişi 10 Bin forma ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. Kayserispor eski Başkanı ve AKP Mehmet Özhaseki 5038 forma alırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise 3076 forma aldı. Talas Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Melikgazi Belediye başkanları da ortak olarak 5038 forma sözü verdi. Kayserispor kaptanı , takım olarak 1038 forma sözü verirken kayseri Valisi Şehmus Günaydın 1966 forma sözü verdi. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş de programa telefonla katılarak 1025 forma sözü verdi.

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