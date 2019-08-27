27 Ağustos 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Erol Bedir: Galatasaray maçını kazanacağız

Erol Bedir: Galatasaray maçını kazanacağız
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'in 3'üncü hafta açılış maçında 'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya , hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın son transferi yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Kayserispor Başkanı de cuma günü oynayacakları Galatasaray maçına değinerek, "Taraftarımızın desteği ile o maçı alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Sakatlıkları bulunan , Alpay Çelebi, ve Artem Kravets antrenmanda yer almadı. ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanı yakından takip eden kulüp başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir, "Yeni Adebayor'a 'hoş geldin' demek istiyorum. İnşallah hem kendisi açısından, hem de açısından iyi bir sezon geçirir. Şunu belirtmek isterim ki 1 kişiyle oynanmıyor. Bundan önce yaptığımız transferlerde, geçen seneden takımımızda kalan isimler de en az Adebayor kadar değerli. onları bir kenara bırakıp işi 1 kişi ile götürecekmiş gibi de düşünmemek lazım. Tanınmışlığı açısından, santrafor eksikliği açısından, taraftarımızın da isteği doğrultuda listemizde olan Adebayor'u da takımımıza katmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Cuma günü karşılaşacakları maçına değinen Bedir, "Galatasaray maçına takımımız çalışıyor. Ankaragücü maçında çok gol pozisyonuna girdik atamadık. Onun telafisini kendi sahamızda çıkartmak durumundayız. Sezonun ilk maçını kaybetmiştik, sırada Galatasaray maçı var. Bu maçtan 3 puan almak artık görev haline geldi. Büyük konuşmak istemiyorum ama taraftarımızın desteği ile o maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama sonuçta bu futbol, her şey sahada belli olur. Ben ne dersem diyeyim kararı oyuncular verir, ben oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.

Erol Bedir'den Adebayor yorumu


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