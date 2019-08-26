Emmanuel Adebayor Kayserispor'da

Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor, Kayserispor'a transfer oldu.

Medipol Başakşehir'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Kayserispor ile sözleşme imzalamak üzere şehre geldi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir dün yaptığı açıklama ile Togolu golcü Emmanuel Adebayor'la prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Tecrübeli golcü bugün beklendiği gibi Kayserispor ile sözleşme imzalamak üzere şehre geldi.



A Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Kayserispor Başkanı Erol Bedir transferle ilgili "Dünyaca bilinen yetenekli bir oyuncuyu transfer ettik. Adebayor gibi bir oyuncuya sözleşme imzalattığımız için mutluyuz. Kontrat 1 yıllık olacak. Kayserispor'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

KAYSERİSPOR HABERLERİ

Kariyerinde Tottenham, Manchester City ve Real Madrid gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki Togolu futbolcu, son olarak Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giymişti.