26 Ağustos 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Emmanuel Adebayor Kayserispor'da

Başkan yıldız golcünün transferini açıkladı
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 Giriş Tarihi: 26.08.2019

Togolu yıldız golcü , 'a oldu.

'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan Togolu golcü , ile sözleşme imzalamak üzere şehre geldi.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan Erol Bedir dün yaptığı açıklama ile Togolu golcü Emmanuel Adebayor'la prensipte anlaştıklarını duyurmuştu. Tecrübeli golcü bugün beklendiği gibi Kayserispor ile sözleşme imzalamak üzere şehre geldi.

A Spor canlı yayınına telefonla bağlanan Kayserispor Başkanı Erol Bedir transferle ilgili "Dünyaca bilinen yetenekli bir oyuncuyu ettik. Adebayor gibi bir oyuncuya sözleşme imzalattığımız için mutluyuz. Kontrat 1 yıllık olacak. Kayserispor'a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Kariyerinde Tottenham, Manchester City ve Real Madrid gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki Togolu futbolcu, son olarak Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

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