18 Ağustos 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "İlk maçtan hakem konuşmayalım"

Erol Bedir: İlk maçtan hakem konuşmayalım
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı 'a 1-0 yenilen İstikbal Mobilya Kulübü Başkanı , maç sonu yaptığı açıklamada "Ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" dedi.

İstikbal Mobilya , evinde ağırladığı 'a 1-0 mağlup oldu. Maçta atılan 2 golün hakem tarafından geçersiz sayılması özellikle taraftarlar tarafından protesto edildi. Maç sonu stadyum çıkışında açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı , "3 puanla başlamak istiyorduk. Rakip takımın pozisyonu olmadan bir gol yedik. Bizim de pozisyonlarımız vardı, daha iyi olabilirdik. Ama bu ilk maçlardır. Dün takımlarından biri yenildi, bugün başka bir İstanbul takımı 3-0 gibi açık bir skorla yenildi. Sürprizlere açık bir lig var, özellikle ilk haftalarda. Biz önümüzdeki haftalarda bunu telafi ederiz. Yalnız ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakem konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

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