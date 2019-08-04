04 Ağustos 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç’ten duygusal veda

Deniz Türüç’ten duygusal veda
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor’dan ’ye transfer olan , Sarı-Kırmızılılara veda mesajı yayınladı.

yaptığı açıklamada, "4 sene önce geldiğim bu şehir, bu takım, bu güzel insanlar için buraya yazacağım her cümle tarifsiz kalacak. Yeni başlangıcım da pay sahibi olan bu güzel şehir benim ikinci memleketim gibi oldu. Benden hiçbir zaman desteğinizi, ilginizi esirgemediniz. Bana ve aileme her zaman evimizde hissettirdiniz. Burada sayısız dostluk, kardeşlik kazandım. Tüm halkına, 4 sezon boyunca birlikte aynı arma altında mücadele ettiğim takım arkadaşlarım, üstümde emeği olan hocalarım, kulüp personellerimiz, başkanım. Yaşadığım, edindiğim, hissettiğim tüm tarifsiz duygular ve anlar için hepinize yürekten teşekkürü borç bilirim. Bu şehir, bu kulüp, Kayseri halkı ömrüm boyunca kalbimde olacaksınız" dedi.
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