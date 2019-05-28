28 Mayıs 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den borç açıklaması

Erol Bedir'den borç açıklaması
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

Başkanı , sarı kırmızılı kulübün borcu ile ilgili önemli açıklama yaptı.

'de 2,5 sezondur başkanlığı yürüten , geçmişten gelen çok ciddi borçlar olduğu izin rahat hareket edemediklerini söyledi.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada tamamlayarak başarılı bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, " tahtamız kapalı idi. Elimizdeki kadro ile ancak bu kadar başarabildik. Bize verilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya gayret ettik" dedi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor borçlu bir kulüp. Geçmişten gelen çok ciddi borçlar var. alınan ciddi paraların faizleri var. Gelecek sezon için herkes taşın altına elini koymalı. 2 senedir benim katkılarım var. Ben ve benim gibi kişilerin çabaları ile bu kulüp ayakta kalamaz" yorumunda bulundu.
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