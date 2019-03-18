18 Mart 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Lung kalesinde devleşti

Lung kalesinde devleşti
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

İstikbal Mobilya 'un başarılı file bekçisi Lung, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 5 net gol pozisyonunda rakip takım oyuncularına geçit vermedi.

İstikbal Mobilya 'un, Sezonu 26. Hafta karşılaşmasında, sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki file bekçisi rakip takım oyuncularına karşı adeta duvar ördü. 1.89 boyunda olan , Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 8. dakika, 45. dakika ve 73. dakikada Visca'ya, 35. dakikada Arda'ya ve 77. dakikada Napoleoni'ye geçit vermedi.

Tecrübeli file bekçisi 90+7. dakikada ise hakem 'nun VAR kararı ile verilen penaltı atışında Adebayor'a engel olamadı.

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