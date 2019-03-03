03 Mart 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2019

, ’tan yoksun olacak. maçının ilk yarısında Adriano’nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.

'in 24.haftasında sahasında ile karşılaşan ve son dakika golü ile galibiyeti kaçıran 'da Mensah şoku yaşanıyor.

Beşiktaş maçının ilk yarısında Adriano'nun müdahalesi neticesinde sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun kaburgalarında kırık tespit adildi.

Sakatlandığında gözyaşları arasında sahadan çıkan ve tetkikler sonrasında en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenilen için teknik direktör , geçmiş olsun mesajı yayınladı. Karaman, "Geçmiş olsun evlat. En kısa zamanda sağlığına kavuşman dileğiyle." dedi.
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