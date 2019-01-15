15 Ocak 2019, Salı

KAYSERİSPOR

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık şoku

İstikbal Mobilya Kayserisporda Kana Bıyık şoku
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'un karşılaşmasında tecrübeli defans oyuncusu Kana Bıyık oyunun ilk dakikalarında sakatlandı.

'daki hazırlık kampı sonrasında seyircisinin karşısına çıkan , karşılaşmasında Akhisar ile Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında yerde kalan tecrübeli defans oyuncusu Kana Bıyık oyuna devam edemedi. , sakatlanan Kana Bıyık'ın yerine Oleksandr Kucher'i oyuna sürdü.
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