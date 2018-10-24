    24 Ekim 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

    Kayserisporda Sivasspor maçı hazırlıkları
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , 'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından tamamlandı.

    Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets idmana katılmazken, sakatlığı dolayısıyla takımdan uzun süre ayrı kalan Deniz Türüç, antrenmanda yer aldı.

    Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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