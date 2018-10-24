Kayserisporda Sivasspor maçı hazırlıkları

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maçın ardından tamamlandı.

Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets idmana katılmazken, sakatlığı dolayısıyla takımdan uzun süre ayrı kalan Deniz Türüç, antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.