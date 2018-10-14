    14 Ekim 2018, Pazar

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor ter attı

    Kayserispor ter attı
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Sarı-kırmızılılar, lige verilen arada hazırlık maçı oynadı. A takım 4 gol attı

    'in 9. Haftası öncesinde arasına giren takımlardan birisi olan , sayısal olarak epey eksik olmasına rağmen sıkı bir şekilde çalışıyor.

    Kayserispor milli maç arasında A2 takımı ile hazırlık maçı oynadı. tesislerindeki müsabakayı Kayserispor 4-0 kazandı. A takımın gollerini (2), ve attı. İlk yarısı 2-0 biten müsabakada kaptan Umut Bulut attığı goller yanı sıra hırsı ile taktir topladı.

    Bu müsabakada sakatlığı geçen Tiago Lopes forma giyerken Atıla Turan, Kana Biyik ve Deniz Türüç forma giymedi.

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