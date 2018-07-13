    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    KAYSERİSPOR

    Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları

    Kayserisporda yeni sezon hazırlıkları
    KAYSERİSPOR
    Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Yeni sezon öncesi Erzurum'da kampta bulunan Kayserispor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

    Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, duran top organizasyonlarının ardından pas ve kanatlardan orta çalışmaları yaptı.

    Antrenmanın sonunda golcüler Asamoah Gyan ve Umut Bulut ile yeni transfer Bilal Başacıkoğlu, penaltı çalıştı.

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