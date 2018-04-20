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    20 Nisan 2018, Cuma

    KAYSERİSPOR

    Hakan Ertürk: Oyun bizim kontrolümüzdeydi

    Ertürk: Oyun bizim kontrolümüzdeydi
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    yardımcı antrenörü , karşısında oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.

    'in 30. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'e 3-1 mağlup oldu.

    Mücadelenin ardından Kayserispor yardımcı antrenörü , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ertürk, ligin bitimine çok az bir süre kaldığını söyleyerek, "Ligin boyu tamamen kısaldı. Ligin altını üstünü ilgilendiren maçlar oynuyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Kötü başladığımız ikinci yarıda son 3 haftadır yenilgiden sonra içeride kazanınca moralimiz yükselmişti" diye konuştu.

    "BAŞAKŞEHİR'DEN İYİ OYNADIK"

    Hakan Ertürk, karşılaşmada hakimiyetin kendilerinde olduğunu aktararak, "İlk yarı bir tane pozisyon verdik ve gol yedik. Onun dışında pozisyon yok. İkinci yarıya gollü başladık. Başakşehir'den daha iyi oynadık. Oyun bizim kontrolümüzdeydi. Pozisyon bulduk. Atamayınca rakibin kendi atağımızdan verdimiz pozisyonda da gol yedik. Geriye düştükten sonra 3 forvet sahaya sürdük. Uzatmada yediğimiz golle 3-1 geri düştük. İkinci yarıdaki oyun son 4 haftaya umutlu girmemizi sağladı. Ligin ilk yarısında sergilediğimiz oyunun bir benzerini oynadık. Bu oyun son dört maç için iyi sinyal verdi. Dışarıdan da 1 veya 3 puan ne getirebilirsek, hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Kayserispor'un ligi iyi bir yerde tamamlaması için uğraşıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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