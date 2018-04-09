Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.

Son haftalarda istediği verimi alamadığı oyuncularla özel ilgilenen Sumudica, bu futbolcularla ayrı ayrı görüşüp, uzun süre sohbet etti.

Yaklaşık iki saat süren idmanda, Trabzonspor maçında görev alan futbolcular koşunun ardından salona geçerek, kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşunun ardından şut ve 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.