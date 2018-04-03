Vedat’ın ‘kara’ talihi

Kaleci Lung’un cezalı, yedeği Muammer’in sakat olması nedeniyle kaleye geçen 20 yaşındaki Vedat Karakuş, ilk Süper Lig maçında 5 gol yedi

Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu. Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, heyecanının ve acemiliğinin kurbanı oldu. Kalesinde 5 gol gören Vedat, Soldado'nun ikinci golü ile kapadığı köşeden yediği Şener'in sayısında hatalıydı. Vedat bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti.

21'LİK NUH KULÜBEDE

Maçta Vedat Karakuş'un yedeği olarak Kayserispor'un kulübesinde de 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu yer aldı.