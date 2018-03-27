Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları maçta yaşanacak puan kaybının kendilerini Avrupa kupaları için sıkıntıya sokacağını bildirdi.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamasında, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın her iki takım için de önemli olduğunu belirtti.

İkinci yarıda ilk yarıdaki güç dengelerinin bütün takımlar için değiştiğini vurgulayan Bedir, "Evimizde, şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, onu şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi Kayserisporumuzun puan kaybetmesi de bizi, Avrupa kupalarına taşıyacak toplam puan hedefimiz konusunda sıkıntıya sokacak. İkinci yarıyla ilk yarıdaki güç dengeleri bütün takımlar için değişmiş olup, artık kolay veya zor takım kalmadığı gibi sahaya çıktığında mutlaka galip gelebilecek takım da bulunmamaktadır. İlk yarıda da böyleydi ancak takımların birbirini daha iyi tanıması, devre arası takviyelerle ceza ve sakatlıkların takımları etkilemesi de takımlar arası mesafeyi iyice yakınlaştırdı." değerlendirmelerinde bulundu.

Avrupa hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran Bedir, "Sadece maçları değil, bütün antrenman ve özel durumları takip eden yönetimimiz, bundan önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten bundan sonraki 8 haftalık süreci de çok yakinen takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'a yönelik bazı eleştirilerin takımı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Toplu değerlendirmeleri sezon sonunda yaparsak takımımıza iyilik yapmış oluruz. Çünkü sezon bitimine yaklaştığımız bu haftalarda ceza vermenin, kadro dışı bırakmanın, teknik bazı tedbirler düşünmenin önümüzdeki hedeflerimize hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi 'siz bu işi yapamazsınız, Avrupa'ya gidemezsiniz' gibi söylemlerin de Kayserisporumuza bir fayda sağlamayacağı aşikardır. Ligde kalmayla ilgili bir sıkıntısı olmayan takımımızın önündeki tek ve gerçek gayesi olan Avrupa'ya gitme hedefini olumsuz bazı düşüncelerle kafalardan silmeye çalışmanın kime faydası vardır. İnşallah bu inançlı takım ve camia sezon sonu istediği sonucu alacak, kendisine inananlara büyük bir sevinç yaşatacak ve iyi niyetli oldukları halde takımımızın son haftalardaki istikrarsız performansından dolayı sıkıntılarını dışa vuran az sayıdaki hemşehrilerimizin de alkışını hak edecektir."