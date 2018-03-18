Kayserispora Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku

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Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Kayserispor'da, haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında kaleyi 2002 doğumlu Vedat Karakuş koruyacak
Kayserispor'un, Konyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada kaleci Lung, gördüğü kırmızı kartla cezalı durumda düştü. 2. kaleci Muammer Yıldırım'ın da sakatlığı bulunması sonrası, Fenerbahçe maçında kaleyi 1998 doğumlu Vedat Karakuş koruyacak. Maçta Kayserispor'un yedek kalecisinin de 2002 doğumlu Doğan Alemdar olması bekleniyor.
Konyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sapunaru da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
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