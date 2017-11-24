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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    KAYSERİSPOR

    Deniz Türüç 45 milyon!

    İşte Deniz Türüçün bonservis bedeli
    KAYSERİSPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 24.11.2017

    Son 2 sezondur gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başaran ’ün, değeri belli oldu. Başkanı Erol Bedir, “10 Milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır” dedi.

    Geçmiş yıllarda Amrabat, Hasan Ali ve Mehmet Topuz gibi isimleri İstanbul takımlarına uçuk rakamlarla gönderen 'un son gözdesi olacak.

    Genç oyuncudan da (45 milyon TL)10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan Sarı- Kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir açıklamalarda bulundu.

    Bedir, "Deniz Türüç'ün sözleşmesinde 10 milyon Euro'ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın da Deniz'i istediği öne sürülürken iki renktaş kulübün devre arasında görüşmesi bekleniyor.

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