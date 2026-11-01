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Claudio Winck'ten Beşiktaş maçı sonrası açıklama: Bazıları kendini süperstar görüyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Claudio Winck, maçın ardından konuştu.

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Claudio Winck'ten Beşiktaş maçı sonrası açıklama: Bazıları kendini süperstar görüyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Claudio Winck, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bence çok açık bir maçtı. Ne olacağı tam kestirilemeyen bir maçtı. Onların da eline fırsat geçti, bizim de... Beşiktaş'ın bazı oyuncuları, kendilerini olduğundan büyük görüyor. Bazıları kendini süperstar görüyor. Sahada çok kibirliydiler. Bazı oyuncular bize hiç saygı göstermedi. Biz devam ettik, oyunumuza baktık, devam ettik ve 2-2 yaptık. Kasımpaşa'nın DNA'sı hiç vazgeçmemektir. Bazı kulüplerde bu tür saygısızlıklar oluyor. Biz işimize baktık ve geri geldik." ifadelerini kullandı.

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