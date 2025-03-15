Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...