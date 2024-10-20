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F.Bahçe'de Fred şoku! F.Bahçe'de Fred şoku! 19:51
Samsun-F.Bahçe maçındaki gole ofsayt engeli! Samsun-F.Bahçe maçındaki gole ofsayt engeli! 19:41
Cher Ndour: Oynamaya başladım ama... Cher Ndour: Oynamaya başladım ama... 19:10
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Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI Samsunspor - Fenerbahçe | CANLI 18:10
Samsunspor - F.Bahçe | 11'ler belli oldu Samsunspor - F.Bahçe | 11'ler belli oldu 18:02
Kartal evinde kanatlandı! Kartal evinde kanatlandı! 17:54