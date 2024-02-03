Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Trazie Thomas ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Trazie Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝 Yeni transferimiz Trazié Thomas, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. 🔗 https://t.co/YxYNpRMipn#Kasımpaşa🔵⚪️ #SemtAşkı— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 3, 2024