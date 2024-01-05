Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası hat-trick yapan Nuno Da Costa, açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki santrfor, "Sahada istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibi oynadık. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçen Kasımpaşa'da hat-trick yapan Nuno Da Costa, galibiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizi bu maça onlar hazırlıyor. İyi maç oynadık. Sahada istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibi oynadık. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık.

Her maçta elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım için kazanmak ve takımı gururlandırmak için oynuyorum. Gol ve asist bu işin keyfi. Takım için oynadığınızda daha fazla gol ve asist olacaktır.