Maça istedikleri gibi başladıklarını anlatan Özdeş, "İlk dakikalarda oyunumuzu kabul ettirdik. İlk golden sonra oyun üstünlüğü Trabzonspor'a geçti. Daha doğru oynamaya başladılar. Rakibimiz çok fazla etkin olmasa da golü bulacak pozisyonlara girdiler. Bugünün en talihsiz olayı ilk yarının son anlarında 3. golü yememizdi. İkinci yarının başlangıcında 4. golü yiyene kadar doğru oynadık. Bir golle dönme çabamız vardı. Çok pozisyona girmesek de rakip yarı alanda oynamaya çalıştık. Dördüncü golden sonra da maç bitmişti. Trabzonspor'u kutluyorum." diye konuştu.

Kemal Özdeş, skordan bağımsız oyun disiplinini koruduklarını anlatarak, "Bugün çok fazla karşılaşmadığımız bir durum oldu ama futbolda bu var. Kalemize 6 top gelmiş, 5'i gol olmuş. Trabzonspor'un oyununu ve aldığı galibiyeti küçümsemem. Onları da kutluyorum. Bizim için önemli olan maçın sonuna kadar skordan bağımsız oyun disiplinini bırakmamak ve sonuna kadar gol kovalamaktı." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, milli maç arasına ağır bir yenilgiyle girdiklerine değinerek, "Bugün ağır bir yenilgi yaşadık. Milli maç arasında 3 gün dinleneceğiz. Sonrasında da 15 günlük süre var. Takımımızı sayısal olarak tamamlayacağız ve ligin ikinci dört maçlık periyoduna hazırlanacağız. Bunları değiştirebilecek, düzeltebilecek gücümüz var. Şimdi takımı oluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özdeş, savunmada Trabzonspor'a gol bulabileceği alanlar verdiklerini vurgulayarak, "Bugün yediğimiz gol kadar ilk 3 lig maçında pozisyon vermedi ama futbolda bu var. İyi goller oldu, Trabzonspor cezayı kesti. Trabzonspor, bugün kazanmayı hak etti." dedi.

TAKIMIMIZA GÜÇ KATABİLECEK OYUNCULAR ALMAK İSTİYORUZ

Kemal Özdeş, takıma güç katabilecek oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İlk 4 maçlık periyodu bitirdikten sonra 15 günü kullanmak istedik. Taraftarın tepki göstermesi çok normal ama planımız işliyor. Sadece istediğimiz oyuncuları kadroya katmayı hedefliyoruz. Ön bölgeye 2 oyuncu alacağız. Orta sahaya transfer yapacağız. Türk oyuncu alacağız. Hedefimiz 2-3 maç değil. Planı ve organizasyonu doğru şekilde yapmak istiyoruz. Genç oyuncuları geliştirebilecek, takımımıza güç katabilecek oyuncular almak istiyoruz. Bu o kadar da kolay olmuyor. Çalışmalarımız, somut adımlarımız, sona yaklaştıklarımız var. İyi bir takım oluşturmaya çalışacağız ki bu sezon sıkıntı yaşamayalım, üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olsun." değerlendirmesinde bulundu.