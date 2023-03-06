Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, taktiksel açıdan keyifli bir maç olduğunu dile getirerek, "3 gollü net bir galibiyet kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, "Bu maça iyi hazırlandık. Maç öncesi yeni transferlerden beklentimiz belliydi. Maçın skoru itibari ile de beklentimizi karşıladılar diyebilirim. İki takımda maça dengeli başladı. Maç görsel açıdan çok zevkli geçmesede taktiksel anlamda iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın başında rakibimiz pozisyonlara girdi fakat skor üretemedi. Biz yakaladığımız pozisyonda golleri bulduk ve avantaj sağladık. İkinci yarı itibarıyla istediğimiz oyunu sahada daha da iyi oynayabildik. Mağlup olan rakibimiz üstümüze geldi ve biz de son bölümde kontra ile açıkları yakalamaya çalıştık. Sonuç itibarıyla 3 gollü net bir galibiyet kazandık" şeklinde konuştu.

