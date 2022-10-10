Trabzonspor Kasımpaşa maçı sonrası Ertuğrul Taşkıran: Bizim için güzel bir skor
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından lacivert-beyazlılarda Ertuğrul Taşkıran açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Bizim adımıza güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.
Maçtan önce rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. Trabzonspor deplasmanı çok zor bir deplasman. İyi direndik, iyi mücadele ettik. Doğru tercihler yapsaydık golü de bulabilirdik. Bizim adımıza güzel bir skor oldu.