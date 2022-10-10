Trabzonspor Kasımpaşa maçı sonrası Ertuğrul Taşkıran: Bizim için güzel bir skor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından lacivert-beyazlılarda Ertuğrul Taşkıran açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Bizim adımıza güzel bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da Ertuğrul Taşkıran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçtan önce rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. Trabzonspor deplasmanı çok zor bir deplasman. İyi direndik, iyi mücadele ettik. Doğru tercihler yapsaydık golü de bulabilirdik. Bizim adımıza güzel bir skor oldu.