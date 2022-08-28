Kasımpaşa'da Muhammed Emir Saraç istifa etti

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da sportif direktör Muhammed Emir Saraç görevinden ayrıldı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada "Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.