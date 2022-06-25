TRANSFER HABERİ: Sadık Çiftpınar Kasımpaşa’da!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 25.06.2022- 16:21
Kasımpaşa, deneyimli defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki oyuncu, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sadık, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor formaları giymişti.