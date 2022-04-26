Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol birden atan Muleka, dikkat çeken bir performansa imza attı. Yıldız golcüyle ilgili Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in 2019 yılında yorumcuyken bir televizyon kanalında söylediği sözler tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etti. Beşiktaş, Valerien Ismael ile sahadan ilk kez yenik ayrıldı. Konuk ekipte iki golü atan Jackson Muleka ise gollerine devam etti.

LİGİ KASIP KAVURUYOR

28 de takımını 1-0 öne geçiren Muleka, 82. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Devre arasında Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık gelen Muleka, Opta verilerine göre 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 2014/15 sezonundan bu yana ilk 10 Süper Lig maçında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu oldu. Milliyet'te yer alan haberde, Muleka ayrıca, üst üste 5 maçta ağları sarsmayı başardı.

SERKAN REÇBER YILLAR ÖNCE ANLATMIŞTI

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, 2019 yılında bir televizyon kanalında yorumculuk yaptığı sırada, Jackson Muleka'dan övgüyle bahsetmişti.

'MULEKA'YI ALAN PİŞMAN OLMAZ'

Serkan Reçber, Muleka'yı şu sözlerle anlatmıştı:

"Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar."

10 MAÇTA 11 GOL - 3 ASİST



Kasımpaşa'da göreve başladıktan sonra oyuncunun transfer edilmesinde büyük rol oynayan Serkan Reçber, Muleka'ya duyduğu güvenin boşa olmadığını göstermiş oldu.

Muleka, Kasımpaşa'da 10 maçta görev aldı ve 11 gol ile 3 asist kaydetti.