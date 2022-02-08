Kasımpaşa Rayane Aabid'i kadrosuna kattı!

Kasımpaşa Kulübü, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi yapmış olduğu açıklamada, "Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.