Kasımpaşa Uros Spajic’i kadrosuna kattı!
Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar’da forma giyen savunma oyuncusu Uros Spajic’i transfer etti. 28 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 15:36
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, defans oyuncusu Uros Spajic'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Spajic, bu sezon Krasnodar forması ile ligde 11 maçta görev aldı.