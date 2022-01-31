Kasımpaşa Uros Spajic’i kadrosuna kattı!

Kasımpaşa, son olarak Rusya Premier Ligi takımlarından Krasnodar’da forma giyen savunma oyuncusu Uros Spajic’i transfer etti. 28 yaşındaki Sırp futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.