09 Ekim 2021, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan açıklama var! Ryan Donk...

Kasımpaşa’dan açıklama var! Ryan Donk...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da takım kaptanlığı görevi değişti. İstanbul ekibi sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Ryan Donk'a kaptanlığı verdi.

Kasımpaşa, takım kaptanlığına Ryan Donk'un getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ryan Donk getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi. İstanbul ekibinde daha önce takım kaptanlığı görevini Sadiku yapıyordu.

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