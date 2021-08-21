21 Ağustos 2021, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Mickael Tirpan eşi için Kasımpaşa'dan kolaylık istedi!

Tirpan eşi için kolaylık istedi!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan'ın eşi MS hastalığına yakalanması üzerine Hollandalı futbolcu Fortuna Sittard'a kiralanmıştı. Oyuncu, bu sezon da İstanbul ekibinden kolaylık istedi.

Kasımpaşalı Mickael Tirpan eşi iki sene önce MS hastalığına yakalandı. Belçikalı olan eşi, Fortuna Sittard'a yakın bir sağlık merkezi buldu. Mickael de geçen sezon Kasımpaşa'dan izin alıp F.Sittard'da oynadı. MS olan eşini hergün tedaviye götürdü. Kiralık sözleşmesi biten Tirpan, Kasımpaşa'ya döndü. Ancak Kasımpaşa bu sezon Mickael'e izin vermedi. Kasımpaşa'dan anlayış beklediğini söyleyen Mickael, "Burada oynadığımdan daha az bir paraya gitmeye razıyım. Eşim rahat tedavi görsün diye sağlık merkezine yakın bir yerden ev satın aldım. Turgay Ciner başkanım geçen sezon anlayış göstermişti. Bu sezon da ailemin yanında olmalıyım" dedi.

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