Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon İttifak Holding Konyaspor forması giyen kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli file bekçisi, İstanbul ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Transfer 🤝📝



Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşamızda!



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