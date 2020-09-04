04 Eylül 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Ertuğrul Taşkıran Kasımpaşa'ya transfer oldu

Ertuğrul Taşkıran'ın yeni takımı belli oldu!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

ekiplerinden , geçtiğimiz sezon İttifak Holding Konyaspor forması giyen kaleci 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli file bekçisi, İstanbul ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor ile yollarını ayıran kaleci , ile sözleşme imzaladı. Taşkıran sağlık kontrollerinin ardından Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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