31 Mayıs 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Quaresma Brezilya yolcusu

Quaresma Brezilya yolcusu
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Kasımpaşa'yla kontratı bitecek Quaresma, menajerler aracılığıyla Brezilya'nın Botafogo, ve Vasco kulüplerine önerildi.

Kasımpaşa'yla kontratı bitecek Quaresma, menajerler aracılığıyla Brezilya'nın Botafogo, ve Vasco kulüplerine önerildi. 36 yaşındaki Portekizli yıldız da Brezilya fikrine sıcak bakıyor. Gremio'nun bu transferde iştahlı olduğu ve bir görüşme yapılabileceği belirtildi.
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