25 Şubat 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti! Nursal Bilgin kimdir?

Türk futbolunun acı günü! Nursal Bilgin hayatını kaybetti
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'in 23. haftasında ile Yukatel Denizlispor, Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı tribünden takip eden ekibinin eski sportif direktörü ve idari yöneticisi , mücadele esnasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, maçı takip eden Op. Dr. 'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

'nın eski sportif direktörü ve idari yöneticisi , Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlıların temsilcisiyle oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden Bilgin, maçın 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Op. Dr. 'nin ilk müdahaleyi yapmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, sahaya ambulansın girmesi için maçı durdurdu. Nursal Bilgin, gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

NURSAL BİLGİN KİMDİR?

Kasımpaşa'da uzun yıllar sportif direktör olarak görev yapan Nursal Bilgin, Trezeguet ve Mbaye Diagne gibi isimlerin transferinde önemli rol oynamıştı. Son olarak ekibinde idari yöneticlik görevini üstlenen Bilgin, 24 Şubat 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Fuat Çapa: Sevdiğimiz bir insanı kaybettik Fuat Çapa: Sevdiğimiz bir insanı kaybettik
Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip Kasımpaşa 7 maç aradan sonra galip
Özdeş’ten istifa sinyali Özdeş’ten istifa sinyali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör