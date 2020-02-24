Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin hayatını kaybetti! Nursal Bilgin kimdir?
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı tribünden takip eden İstanbul ekibinin eski sportif direktörü ve idari yöneticisi Nursal Bilgin, mücadele esnasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, maçı takip eden Op. Dr. Cüneyt Şelli'nin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.
Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü ve idari yöneticisi Nursal Bilgin, Denizlispor maçında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlıların Denizli temsilcisiyle oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden Bilgin, maçın 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Op. Dr. Cüneyt Şelli'nin ilk müdahaleyi yapmasının ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, sahaya ambulansın girmesi için maçı durdurdu. Nursal Bilgin, gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
NURSAL BİLGİN KİMDİR?
Kasımpaşa'da uzun yıllar sportif direktör olarak görev yapan Nursal Bilgin, Trezeguet ve Mbaye Diagne gibi isimlerin transferinde önemli rol oynamıştı. Son olarak İstanbul ekibinde idari yöneticlik görevini üstlenen Bilgin, 24 Şubat 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
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