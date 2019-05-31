31 Mayıs 2019, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını açıkladı

Kasımpaşa İbrahim Üzülmez'i açıkladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 31.05.2019

ekiplerinden , teknik direktör ile yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir" denildi.



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