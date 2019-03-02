02 Mart 2019, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.03.2019

, 'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren antrenmana, sakatlıkları bulunan futbolcular Josue Sa ile Loret Sadiku katılmadı.

, yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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