23 Aralık 2018, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Diagne 120 milyon TL

Diagne 120 milyon TL
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 Giriş Tarihi: 21.12.2018

Attığı gollerle ’in tozunu attıran , 20 milyon euro’ya (120 milyon TL) ’a satılıyor. son maçı olabilir

formasıyla 1.5 sezondur 'de ve 'nda attığı gollerle 4 büyüklerin dışında Avrupalı kulüplerin de dikkatini çeken 'nin rotası belli oldu. İsmi henüz netleşmeyen bir ekibinin 27 yaşındaki santrfor için 20 milyon euro önerdiği ve transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi. Senegalli santrforun, bugün oynanacak karşılaşmasında son kez Kasımpaşa forması giyeceği ve maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaşacağı iddia edildi. Bu sezon 16 lig maçında 17 gol atan Diagne'nin 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Neredeyse her maç en az 1 gol atan Diagne'nin sezon sonunda gol kralı olmasına kesin gözle bakılıyordu. Şu anda Kasımpaşa'dan yaklaşık 1 milyon euro kazanan Senegalli yıldızın Katar'da 7 milyon euro'dan aşağı alması beklenmiyor.

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