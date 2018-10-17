    17 Ekim 2018, Çarşamba

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri sonrası el topu oynadığı ve yan top çalışmaları yaptığı bildirildi.

    İdmanın yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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