    04 Ekim 2018, Perşembe

    KASIMPAŞA A.Ş.

    Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

    Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
    KASIMPAŞA A.Ş.
    Giriş Tarihi: 04.10.2018

    , 'in 8. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.

    İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.

    Öte yandan 'nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.

    Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından karşılaşması için tesislerde kampa girdi.

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