Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve duran top çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın 2 takım halinde topa sahip olma ve atak sonlandırma çalışmaları ile tamamlandığı ifade edildi.
Öte yandan Kasımpaşa'nın Senegalli golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin oğlu Mbaye Junior, antrenman öncesinde Mustafa Denizli ile top oynadı.
Lacivert-beyazlılar, antrenmanın ardından Göztepe karşılaşması için tesislerde kampa girdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!