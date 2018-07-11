    12 Temmuz 2018, Perşembe

    KARDEMİR KARABÜKSPOR

    Kardemir Karabükspor'dan Çağlar Şahin Akbaba açıklaması! Galatasaray

    Karabükspordan Çağlar açıklaması! G.Saray...
    KARDEMİR KARABÜKSPOR
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'un başkanı Mehmet Aytekin, "Kalecimiz 'nın 'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

    Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı oyuncuları hakkında transfer haberlerinin çıktığını, kulüpte bir transfer hareketi olduğunda kurumsal sitelerinden açıklama yaptıklarını söyledi.

    Bunlardan birisinin de genç kaleci olduğunu anlatan Aytekin, şöyle konuştu:

    "Kalecimiz hakkında bazı basın yayın organlarında haberler çıkmaktadır. Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın 'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda bizimle 1. etap kamp çalışmalarındadır. Evet birkaç kulüp bize transfer için başvurmuştur ancak bunlar arasında Galatasaray yoktur. 'un menfaatleri doğrultusunda istediğimiz şartlar oluşursa kalecimizi herkes alabilir ancak şu anda böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Sezon başında olmayan şeylerin olmuş gibi haber yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum zaten zor durumda olan kulübümüzü yıpratır, oyuncumuzun kafasını karıştırır. Böyle bir transfer gerçekleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."

    Aytekin, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde kendi tesislerinde devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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