Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve hakem Ali Şansalan'ın kararı sonrasında başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti. Bu gelişmenin ardından başkan Sarıalioğlu, basın toplantısı düzenledi. "Trabzonspor'la alakası yok" diyen başkan Sarıalioğlu, "Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırlamış ve hakem Ali Şansalan'ın kararı sonrasında başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımını sahadan çekmişti. Bu gelişmenin ardından başkan Sarıalioğlu, basın toplantısı düzenledi.

İşte Sarıalioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"TRABZONSPOR TESADÜF OLDU"

Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler.

"SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL"

Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim. Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. ��stanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil.

Ben kendime, doğruyu yaptığıma inanıyorum. Yapabileceğim başka bir şey yok. Benim inip birini tokatlayacak durumum yok. Gerek de yok. Ben oyuncularıma çocuklarıma, 'Gidin, hakemden helallik alın ve tebrik edin' dedim. Gittim Trabzonsporlu hocamızı ve başkan Ertuğrul Doğan kardeşim benim, 25 senedir tanırım, kardeşim kadar sevdiğim birisi, onu tebrik ettim. Zaten Trabzonspor biziz yani, başkası değil, benim.

İSTANBULSPOR BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAM SARAL: TRABZONSPOR İLE İLGİSİ YOK!

Sahadan çekilme kararının Trabzonspor futbolcuları ve yöneticileriyle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi çekilme kararının başka kulüplerle ilişkilendirmeye çalışılması olayı ana mecrasından çıkarmaya yönelik beyhude çabalardır. Aynı şekilde sahadan çekilme kararını salt bu maçtaki hakem hatasına bağlanması olayı basite indirgemektir.

"CİDDİ PUAN KAYIPLARINA MARUZ KALDIK"

Türk futbolunun son dönemlerde içinde bulunduğu gergin ve huzursuz ortamın nasıl oluştuğu, son olarak dün akşamki maçta yaşanan olaylardan geçilerek gelindiğini anlamak için bazı hususların kamuoyuyla paylaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Ligin ilk haftasından itibaren aleyhimize yapılan bariz hakem hataları nedeniyle en çok zarar gören kulübün İstanbulspor olduğu, ciddi puan kayıplarına maruz kaldığı aşikardır.